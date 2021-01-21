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В РФПИ заявили об информационных атаках на «Спутник V»

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Более 200 информационных атак на вакцину от коронавируса «Спутник V» было зафиксировано за последние несколько месяцев. Об этом 21 января сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Вы, возможно, помните, что буквально перед Новым годом появилась информационная атака, ложная информация, что Венгрия якобы отклонила заявку российской вакцины и не намерена ее регистрировать», — напомнил он.

По словам Дмитриева, информационный вброс произошел 31 декабря, когда не было возможности отреагировать на него.

Эта информационная атака, одна из более чем 200 за последние несколько месяцев, также оказалась ложной, добавил Дмитриев.

Ранее 21 января в ОАЭ и Венгрии одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

19 января заявка на одобрение «Спутника V» была передана во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от COVID-19. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

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