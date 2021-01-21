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Раскрываемость преступлений выросла в Крыму в 2020 году

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Раскрываемость преступлений в Крыму выросла на 10,5% в 2020 году. Итоги года представлены в статистическом справочнике МВД о состоянии преступности в России.

Согласно данным правоохранительных органов, число преступление в регионе увеличилось на 3,4% — почти до 21,7 тыс. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общей структуре выросла на 20%. В данной категории зарегистрировано 4838 правонарушений. При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла на 8%. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

По показателю раскрываемости Крым и Севастополь лидируют среди регионов Южного федерального округа. В Волгоградской области и Краснодарском крае раскрываемость выросла в пределах 1,5%.

21 января в рамках расширенной коллегии столичного управления МВД РФ сообщалось о том, что московские правоохранители предотвратили в 2020 году более 60 террористических преступлений. По статистике пошлых лет, данный показатель сохранился на том же уровне.

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