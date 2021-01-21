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Кроссовер Geely Tugella получил новую комплектацию в России

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В России с 15 февраля начнутся продажи кроссовера Geely Tugella в новой комплектации Luxury. Цена версии составит 2 399 990 рублей. Об этом 21 января сообщает «Автостат».

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Отмечается, что автомобиль оснащается 238-сильным турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и системой полного привода.

В комплектацию Luxury входят легкосплавные колесные диски диаметром 19 дюймов, кожаная обивка кресел, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой, датчики дождя и освещения, обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, панорамная крыша.

В основе Geely Tugella лежит модульная платформа CMA, которая разработана китайскими специалистами совместно с компанией Volvo. Габаритная длина автомобиля составила 4605 мм, ширина — 1878 мм, высота — 1643 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм. Объем багажного отделения варьируется от 326 л до 1077 л.

Модель адаптирована для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях. Для России Geely Tugella получил антикоррозийную защиту днища и кузова, дорожный просвет 204 мм и эффективную шумоизоляцию.

11 августа сообщалось, что Geely завершила продажи в России седана бизнес-класса Emgrand 7. Причиной прекращения продаж стало снижение спроса на автомобиль.

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