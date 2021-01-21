Отец раненного Шамсутдиновым солдата назвал слишком мягким приговор срочнику

Отец солдата, раненного срочником Рамилем Шамсутдиновым, посчитал вынесенный ему судом приговор слишком мягким. Об этом Сергей Шпак заявил в четверг 21 января, «Газете.ру».

По его словам, приговоренный ранее в этот же день к 24,5 года заключения в колонии строгого режима Шамсутдинов заслуживает пожизненного наказания, так как является хладнокровным убийцей.

«Даже эти полгода смягчения давать не нужно было. Ну какое ему снисхождение? Он искалечил двоих и забрал жизни у восьми человек. Он — хладнокровный убийца», — сказал он.

При этом отец самого осужденного Салим Шамсутдинов назвал срок заключения, к которому приговорили его сына, очень завышенным. По его словам, семья срочника рассчитывала на более мягкий приговор, а этот, по его словам, является «показательным», пишет URA.RU.

Также Шамсутдинов-старший заявил, что его сыну назначили выплатить многомиллионные компенсации, и как он будет это делать из колонии, Салим не знает.

«Я ему ничем помочь не смогу. У меня пенсия 20 тыс. рублей в месяц», — отметил он.

После вынесенного приговора адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил, что примет решение по апелляции по вынесенному его подзащитному приговору после изучения мотивировочной части решения суда.

В октябре 2019 года в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Солдата-срочника задержали сразу после случившегося.

Спустя год Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В декабре 2019-го рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над ним и приговорили к двум годам условно и денежному штрафу.

В конце декабря Шамсутдинов был признан виновным в убийстве и покушении на убийство. За месяц до этого он принес извинения выжившему во время расстрела солдату Владиславу Шпаку.