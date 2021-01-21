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Фото Сандерса в варежках на инаугурации Байдена стало вирусным в соцсетях

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Фото американского сенатора Берни Сандерса в варежках, в которых он появился на инаугурации президента США Джо Байдена, стало вирусным в социальных сетях. Об этом сообщило издание People.

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«Сандерс оделся разумно из-за холодной температуры 42 градуса по Фаренгейту (более 5 градусов тепла по Цельсию. — Ред.) в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду (20 января. — Ред.), выбрав повседневную парку Burton GORE-TEX, которую он носил в рекламном видео. Он также проявил практичность, надев одноразовую защитную маску для лица и уютные варежки, о которых заговорили в Twitter», — рассказали в издании 20 января.

В социальных сетях фото распространилось с хештегом #berniesmittens. Пользователи использовали фото, где Сандерс изображен в варежках, для создания собственных мемов и смешных картинок.

Как отмечает People, варежки для сенатора связала учительница из Вермонта Дженна Эллис несколько лет назад.

«Спасибо за интерес к варежкам Берни! Это действительно был удивительный и исторический день. Я так польщена, что Берни надел их на инаугурацию», — поделилась Эллис в Twitter.

Сандерс прокомментировал на CBS News, почему надел варежки на инаугурацию Байдена. По словам сенатора, это сделано из практичных целей.

«В Вермонте мы кое-что знаем о холодах, и нас не так заботит хорошая мода, мы хотим согреться», — сказал Сандерс.

Варежки сенатора оценили и журналисты. В том числе, среди прочих нарядов инаугурации, выделила варежки сенатора модный критик The New York Times Ванесса Фридман.

«Во всех новостях моды, посвященных инаугурации, давайте не будем упускать из виду варежки сенатора Берни Сандерса», — отметила критик в Twitter.

Накануне, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

За несколько минут до этого по традиции присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Перед началом церемонии певица Леди Гага исполнила гимн США.

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