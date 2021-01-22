Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов оказались в центре скандала. Россиян отстранили от матчей и тренировок из-за нарушений протокола COVID-19. Протокол этот составила НХЛ, и он достаточно жесткий: тренеры должны быть в масках во время матчей, а игроки обязаны надевать средства защиты в раздевалках до и после игр, а еще в перерывах между периодами.

Между выездными встречами хоккеистам разрешено посещать только тренировочный каток арены, где проходит матч, и отель. К тому же нельзя собираться вместе в гостиничных номерах. Именно это сделали российские легионеры «Вашингтона». Они вместе смотрели телевизор и сидели без масок.

Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Но вряд ли наши соотечественники были не в курсе правил. Несколько дней назад в интервью «Спорт-Экспрессу» о них же говорил Евгений Кузнецов.

— Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать, — отмечал хоккеист. — Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но, если ты решил играть в чемпионате, соблюдай правила.

После стартового матча регулярки «Вашингтону» уже досталось за то, что победу команда отмечала в раздевалке без масок. Теперь клуб оштрафован на $100 тыс. за инцидент с россиянами.

История с российской диаспорой в «Вашингтон Кэпиталз» грозила перерасти в серьезный скандал на территории Северной Америки, но пока не сильно заметно, чтобы местная публика — от СМИ до болельщиков — активно критиковала Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова. Отчасти это можно связать со своевременными извинениями Овечкина на правах капитана и главной звезды клуба.

В «Вашингтоне» вообще умеют быстро купировать подобные скандалы. Даже кокаиновая история с Евгением Кузнецовым обернулась минимальными потерями как для клуба, так и для самого хоккеиста. Конечно, четырехлетняя дисквалификация от IIHF — не самое приятное последствие. Особенно если она не позволяет тебе играть за сборную и лишает шансов поехать на ближайшую Олимпиаду. Но Евгений продолжает выступать в сильнейшей лиге мира и зарабатывать большие деньги.

Вряд ли его и трех его друзей ждут жесткие серьезные санкции сейчас. Пара матчей дисквалификации — и в добрый путь на лед. По-хорошему, нашей русской четверке стоило бы скинуться и компенсировать «Вашингтону» эту сумму, но тут уже руководству и игрокам решать между собой.

Гораздо важнее, чему эта история научит всех наших соотечественников. Особенно играющих за границей. Уже давно ни для кого не секрет, что в глазах местной публики сформировался стереотип о россиянах как о безалаберных людях, если не плюющих на прописанные законы и правила, то не очень фанатично их исполняющих. Мы и сами любим себя этим попрекать, иногда даже чрезмерно. Где-то это оправдано, поскольку в нынешнюю ковидную эпоху каждый из нас сталкивается с тем, как в метро или автобусе напротив него сидит человек без маски.

Еще летом широкая футбольная общественность превратила в жертву ФК «Ростов», вынужденный играть против «Сочи» юношами. А всё из-за того, что один из игроков во время карантина съездил к родственникам. Расхлябанность проявили одни, но 90% болельщиков возмущались не этим, а избиением сочинцами ростовчан на поле (10:1).

Вполне логично, что в такой обстановке многие наши хоккеисты, находясь в России во время межсезонья в НХЛ, не заморачивались соблюдением всех инструкций до запятой. Правда, если посмотреть чуть шире на происходящее в тех же США, то среди тамошних звезд есть истории и более вопиющие.

В НБА регулярный чемпионат стартовал 22 декабря. За прошедший месяц уже зафиксировано свыше десятка случаев вспышек COVID-19 в командах. И там люди делают более опасные вещи, чем просто вместе собраться в номере отеля, как Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов. Баскетболисты ходят на разнообразные тусовки, вызывающе ведут себя в раздевалке. Летом, перед стартом плей-офф, который игрался на одной арене, а все команды были изолированы в отелях, защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс покинул «пузырь» по специальному разрешению, чтобы посетить похороны родного дедушки. Через несколько дней он засветился в стриптиз-клубе в Атланте. Об этом узнали благодаря приятелю Уильямса рэперу Джеку Харлоу, выложившему в соцсетях их совместное фото из того самого заведения.

Когда вспыхнул скандал, Харлоу пытался всё удалить, а потом доказывал, что фото сделано в старые, доковидные времена. Отговорки закончились, когда люди в комментариях обратили внимание на наличие у Уильямса маски, которую он получил в «пузыре» от НБА. В итоге игрока отстранили на десять дней, он пропустил два матча, а служба безопасности ассоциации долго мучилась, выявляя весь круг контактов баскетболиста.

Уже в первый день нынешнего сезона — 23 декабря — был отстранен защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, нарушивший ряд специальных протоколов НБА по профилактике коронавируса. Двумя днями ранее он был замечен на массовой вечеринке. Матч его команды пришлось отменять, поскольку в скором времени заражение коронавирусом было выявлено у восьми игроков.

Кстати, на этой неделе соседи Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова из команды НБА «Вашингтон Уизардс» были вынуждены переносить уже шестой свой матч — просто не хватает здоровых игроков, чтобы выйти на площадку.

На этом фоне НХЛ пока находится в куда менее бедственном положении. Да, есть вспышки ковида в отдельных командах, но пока удается ограничиваться простой изоляцией зараженных хоккеистов. Ни одной встречи еще не перенесли. А прошлогодний плей-офф в двух «городах-пузырях» прошел вообще идеально: ни одного выявленного больного.

По сравнению с прегрешениями американских баскетболистов то, что сделали российские хоккеисты «Вашингтона», просто невинная шалость. Но, возможно, именно из-за жесткого реагирования на такие мелочи НХЛ пока держит ситуацию под контролем. И сейчас это кажется единственным способом избежать массовых осложнений из-за коронавируса, которого стоит придерживаться и российским спортивным организациям.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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