Штрафы за неубранный снег введут в Самарской области

В Самарской области в ближайшее время могут изменить порядок уборки территории, которая прилегает к зданиям. Владельцев строений обяжут содержать тротуары и газоны в порядке, а за некачественную уборку введут штрафы. Соответствующий законопроект рассмотрела профильная комиссия региона.

Речь идет об административном наказании для собственников, которые не занимаются уборкой снега и мусора с территории, не посыпают тротуар реагентами и не косят траву.

Документ отправлен на доработку. Комиссия предложила включить в обязанности владельцев зданий чистку от снега и наледи не только тротуара, но и прилегающей территории, не задевая при этом газона, пишет НИА «Самара».

30 декабря сообщалось, что в Оренбурге владельцев частных домов предупредили о штрафах за выброс снега с тротуаров на проезжую часть. Своими действиями они могут создавать угрозу для движения транспортных средств.