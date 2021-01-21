В Москве за год пресекли более 60 террористических преступлений

Московские правоохранители предотвратили более 60 террористических преступлений за 2020 год. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в рамках расширенной коллегии столичного управления МВД РФ.

По статистике пошлых лет, данный показатель сохранился на том же уровне.

«Полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности», — отметили в министерстве.

Там пояснили, что к указанной категории относится не только подготовка терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к совершению противоправных деяний, захват заложников и др.

Ранее в январе стало известно, что управление Следственного комитета (СК) по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвинили в подготовке теракта в столице и пропаганде терроризма. Подозреваемый в подготовке теракта задержан 5 ноября 2019 года, мужчина признал вину в подготовке теракта, его арестовали.

Накануне стало известно, что в Чечне бойцы полка полиции специального назначения уничтожили членов банды Бютукаева и ее главаря. Операция проходила на окраине селения Катар-Юрт. Все члены группировки находились в федеральном розыске. По имеющимся данным, один преступник совершил самоподрыв.