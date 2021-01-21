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Липчанин переночевал в сугробе в качестве эксперимента

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Житель Ельца в Липецкой области Сергей Камфоров в качестве эксперимента провел ночь в сугробе. За этим он отправился на реку Воргол. При себе у него была лопата, фонарик, свечи и строительный утеплитель. Жена Сергея знала точное место его ночевки, они постоянно поддерживали связь.

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Как рассказал Сергей Lipetskmedia, свое путешествие он снимал на видео — от выбора места для ночевки до обустройства дома в сугробе. Он специально ждал наступления морозов, поскольку такое укрытие можно построить только при температуре ниже –10 градусов.

Спать экстремалу пришлось на строительном утеплителе с фольгированным покрытием. За ночь его «дом» прогрелся до 0 градусов.

Сергей ужинал, подогревая туристические консервы на сухом огне. Экстрима его поступку добавляло то, что в этом районе водятся хищники: волков нет, но встречаются лисы и кабаны. Сергей опасался, что голодные звери придут на запах каши.

Эксперимент завершился удачно — утром путешественник вернулся домой.

В середине декабря 2020 года сообщалось, что в лесах в кемеровском Шерегеше заблудился семикратный чемпион России по сноубордингу, участник Олимпийских игр в Сочи и призер этапов Кубка мира Алексей Соболев. Во время экспедиции по лесу с друзьями спортсмен два часа не мог найти дорогу и сообщил об этом подписчикам в своем Instagram.

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