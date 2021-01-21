Первый блок БелАЭС вновь подключили к сети

Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть, сообщила в четверг, 21 января, пресс-служба минэнерго республики.

«21 января в 12:19 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены, добавили в ведомстве.

16 января первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Это произошло во время опытно-промышленной эксплуатации энергоблока при проведении тестирования систем и оборудования. Отмечалось, что после отключения энергоблока радиационный фон в районе станции в норме.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»).

Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт.

Впервые блок № 1 запустили 7 августа 2020 года, в тот же день на нем началась загрузка ядерного топлива.

Госатомнадзор республики 22 декабря сообщил о выдаче разрешения на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС — этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока станции.

После вывода реакторной установки первого блока на полную мощность в министерстве предупреждали, что будет проводиться комплекс испытаний — как статических, когда блок работает на ровной мощности без переменной составляющей, так и динамических. На этом этапе предусмотрена возможность плановой остановки блока для выполнения определенных технологических работ.