Правительство направит 4,5 млрд рублей на поддержку производителей муки и хлеба

Правительство России поддержит производителей муки и предприятия хлебопекарной промышленности в регионах, направив им 4,5 млрд рублей. Мера поможет сдержать повышение цен из-за роста стоимости зерновых. Об этом сообщил, в четверг, 21 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции. Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен», — сказал он в ходе заседания правительства РФ.

Мишустин поручил Минсельхозу оперативно заключить с регионами соглашения о предоставлении трансфертов.

В конце декабря 2020 года правительство России направило 4,7 млрд рублей на поддержку производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий, средства выделены на компенсацию затрат на закупку зерна и реализацию готовой продукции.

В середине декабря прошлого года премьер-министр РФ подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. В частности, чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, кабмин установит тарифную квоту в размере 17,5 млн т.