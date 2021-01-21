Дети школы в Курганской области учатся в шапках и куртках

В одной из школ Машукинского муниципального округа в Курганской области из-за проблем с отоплением детям приходится учиться в верхней одежде, куртках и шапках. Об этом рассказала местная жительница в комментарии к посту губернатора Курганской области Вадима Шумкова на его странице в Instagram.

Пользователь sabrinanogina посетовала, что школа в Машукино «насквозь дырявая», дети в кабинетах на первом этаже сидят в шапках, куртках и перчатках. По ее словам, родители каждую осень утепляют старые окна ватой и проклеивают тряпками.

В администрации округа ИА «Ура.ру» заявили, что в филиале Машукинской школы № 2 зимой температура не опускается ниже +17 градусов.

Впрочем, комиссия, которая работала 14 января в учебном заведении, установила, что температура в здании на первом этаже не соответствует техническим нормам. В результате было принято решение перенести учебный процесс в кабинеты на второй этаж, где значительно теплее.

Сотрудники администрации утверждают, что сейчас в школе температура не ниже +18 градусов. Капитального ремонта в здании не было, но косметический проводится ежегодно, а окна утепляет обслуживающий персонал. Капитальный ремонт планируется на 2024 год.

Ранее на проблемы с отоплением жаловались родители учащихся курганского лицея-интерната для одаренных детей. Они утверждали, что температура в корпусах лицея держится в районе +10 градусов.