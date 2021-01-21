Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Массовые проверки перепланировок квартир начались в России
Наука
Ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР
Интернет
Роскомнадзор поддержал введение уголовного наказания за треш-стримы
Мир
В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Мир
ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года
Экономика
Минфин заявил об исполнении бюджета-2020 лучше ожиданий
Общество
Число безработных в России за 5 дней снизилось на 100 тыс. человек
Общество
Пенсии неработающих пенсионеров в РФ выросли в среднем на 1039 рублей
Спорт
Итальянская «Фиорентина» предложит за Кокорина €5 млн

В Кремле сообщили о выполнении поручения Путина по развязке в Химках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 21 января, сообщил о выполнении поручения президента Владимира Путина относительно ускорения сроков строительства развязки в Химках, однако конкретных сроков ее ввода в эксплуатацию не назвал.

На краю бюджета: на покрытие трасс связью не нашлось госсредств
На эти цели власти собирались направить 18,4 млрд рублей

Вместе с этим представитель Кремля пообещал, что власти сообщат о сроках и форме открытия этого элемента транспортной системы региона.

Песков напомнил, что Путин в 2019 году поручил построить транспортную развязку в Химках. Соответствующее поручение глава государства дал после посещения им завода «Энергомаш», где работники пожаловались президенту на плохую транспортную доступность предприятия.

«Тогда Путин поручил рассмотреть возможность создания транспортного узла, действительно поручение президента было выполнено, о сроках и форме открытия мы вам сообщим», — заявил он.

В апреле 2019 года министр транспорта России Евгений Дитрих на встрече с Путиным рассказал, что развязка между старыми и новыми Химками появится в 2021 году. В октябре глава государства поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить строительство транспортной развязки в Химках.

В январе 2021 года Воробьев заявил, что на текущий год в Подмосковье запланирован ввод 15 крупных дорожных объектов. В частности, планируется завершить работы по реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске и возведению Репинской развязки в Химках и путепровода в Мытищах

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021