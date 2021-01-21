В Кремле сообщили о выполнении поручения Путина по развязке в Химках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 21 января, сообщил о выполнении поручения президента Владимира Путина относительно ускорения сроков строительства развязки в Химках, однако конкретных сроков ее ввода в эксплуатацию не назвал.

Вместе с этим представитель Кремля пообещал, что власти сообщат о сроках и форме открытия этого элемента транспортной системы региона.

Песков напомнил, что Путин в 2019 году поручил построить транспортную развязку в Химках. Соответствующее поручение глава государства дал после посещения им завода «Энергомаш», где работники пожаловались президенту на плохую транспортную доступность предприятия.

«Тогда Путин поручил рассмотреть возможность создания транспортного узла, действительно поручение президента было выполнено, о сроках и форме открытия мы вам сообщим», — заявил он.

В апреле 2019 года министр транспорта России Евгений Дитрих на встрече с Путиным рассказал, что развязка между старыми и новыми Химками появится в 2021 году. В октябре глава государства поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить строительство транспортной развязки в Химках.

В январе 2021 года Воробьев заявил, что на текущий год в Подмосковье запланирован ввод 15 крупных дорожных объектов. В частности, планируется завершить работы по реконструкции Путилковского шоссе в Красногорске и возведению Репинской развязки в Химках и путепровода в Мытищах