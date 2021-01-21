Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Массовые проверки перепланировок квартир начались в России
Экономика
Путин указал на дисбаланс на рынке жилья на фоне льготной ипотеки
Экономика
Правительство направит 4,5 млрд рублей на поддержку производителей муки и хлеба
Общество
Вильфанд рассказал о рекордном потеплении в Москве
Наука
Ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР
Интернет
Роскомнадзор поддержал введение уголовного наказания за треш-стримы
Мир
В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Мир
ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года
Экономика
Минфин заявил об исполнении бюджета-2020 лучше ожиданий

Суд начал рассмотрение дела об убийстве жителя Волгограда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дело об убийстве жителя Волгограда после ссоры в родительском чате начали рассматривать в Центрально районном суде города в четверг, 21 января. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Чат расплаты: родителя до смерти забили за реплику в школьной группе
Почему подстрекатели зверской расправы над волгоградцем останутся без наказания

На скамье подсудимых находятся предполагаемая подстрекательница к убийству Ануш Мелконян, а также ее брат Арсен Мелконян и муж Арман Смбатян.

По последним данным, суд продлил арест фигурантов на 6 месяцев. Новое заседание должно состояться 2 февраля.

Инцидент произошел 23 октября 2020 года. Мужчина был жестоко избит в отделении банка из-за конфликта в родительском чате. Потерпевший якобы оскорбил сестру нападавшего, в результате чего он решил наказать обидчика, и напал на него в отделении банка. Вместе с нападавшим встречали мужчину у банка «оскорбленная» женщина и ее муж. 1 ноября пострадавший скончался в больнице.

По данному факту Следственным комитетом (СК) были возбуждены уголовные дела в отношении всех троих подозреваемых в нападении.

Позднее в Сети появились скриншоты переписки, ставшей причиной конфликта. На них запечатлены угрозы в адрес погибшего.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021