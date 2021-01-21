Суд начал рассмотрение дела об убийстве жителя Волгограда

Дело об убийстве жителя Волгограда после ссоры в родительском чате начали рассматривать в Центрально районном суде города в четверг, 21 января. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На скамье подсудимых находятся предполагаемая подстрекательница к убийству Ануш Мелконян, а также ее брат Арсен Мелконян и муж Арман Смбатян.

По последним данным, суд продлил арест фигурантов на 6 месяцев. Новое заседание должно состояться 2 февраля.

Инцидент произошел 23 октября 2020 года. Мужчина был жестоко избит в отделении банка из-за конфликта в родительском чате. Потерпевший якобы оскорбил сестру нападавшего, в результате чего он решил наказать обидчика, и напал на него в отделении банка. Вместе с нападавшим встречали мужчину у банка «оскорбленная» женщина и ее муж. 1 ноября пострадавший скончался в больнице.

По данному факту Следственным комитетом (СК) были возбуждены уголовные дела в отношении всех троих подозреваемых в нападении.

Позднее в Сети появились скриншоты переписки, ставшей причиной конфликта. На них запечатлены угрозы в адрес погибшего.