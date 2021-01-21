Около 279 млн рублей направят на развитие культуры в Башкортостане

В 2021 году Башкортостан направит на развитие культуры 279 млн рублей. Об этом сообщил вице-премьер республики Азат Бадранов в рамках брифинга по итогам деятельности в сфере культуры и СМИ в 2020 году.

По словам Бадранова, культурные учреждения выстояли в период пандемии и смогли перевести работу в новые форматы. Об этом пишет «МедиаКорСеть». В 2020 году финансирование отрасли составило 355 млн рублей, из которых 219,5 млн рублей поступили по нацпроекту «Культура».

Вице-премьер также уточнил, что в 2020 году выросла средняя зарплата сотрудников культурной сферы. Она составила 33,3 тыс. рублей. Согласно прогнозам, в 2021 году зарплаты работников не снизятся.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области театры и филармония определили даты открытия. Репертуар составлен на ближайший месяц.