Рижский вокзал признали памятником архитектуры

Рижский вокзал в Москве признали памятником архитектуры. Его внешнее и внутреннее убранство теперь находятся под охраной государства. Ансамбль включает в себя здание пассажирского вокзала и примыкающий к нему бывший Музей транспорта, сообщает телеканал «Известия». Сам Рижский вокзал является образцом неорусского стиля. Возвели его в 1899 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.