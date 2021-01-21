Почти 70 пар заключили брак за один день в Ульяновской области

Первый «свадебный бум» в 2021 году зафиксирован в Ульяновской области. 21 января в брак вступили 69 пар.

Служба ЗАГС региона представила список «красивых дат» еще в конце 2020 года. Специалисты отметили, что для молодоженов символичными считаются единицы, двойки и семерки. Несмотря на то что в холодный период обычно проводится меньше свадеб, в 21-й день 21-го года XXI века узаконить отношения решили 69 пар. В среднем зимой по всей области за неделю проводится чуть больше 100 свадеб. Об этом пишет ulpravda.ru.

Особой популярностью пользуется дата 21.08.21. Заявления на этот день уже в середине декабря появились в загсах Железнодорожного и Заволжского районов.

Молодоженам напоминают, что на церемониях бракосочетания по-прежнему запрещено присутствие гостей.