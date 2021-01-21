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Препарат для онкобольных прокарбазин впервые за долгие годы поставят в Россию

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В Россию возобновят поставки лекарственного препарата для онкологических больных прокарбазин. Лекарство ввезут в страну впервые за долгие годы. Об этом сообщил в четверг, 21 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Но в этих непростых условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией. Мы этой теме уделяем самое серьезное внимание <…> По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин», — рассказал он на заседании правительства РФ.

Премьер-министр уточнил, что лекарственный препарат долгое время не поставлялся в страну. Благодаря возобновлению поставок, его получат «все, кто в этом нуждается».

В конце ноября 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены производителей на два препарата для лечения онкологических заболеваний — «Ломустин» и «Азитиоприн». Как отметили в ведомстве, экономически обоснованные цены помогут снизить вероятность дефицита этих лекарств.

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