Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Массовые проверки перепланировок квартир начались в России
Экономика
Путин указал на дисбаланс на рынке жилья на фоне льготной ипотеки
Экономика
Правительство направит 4,5 млрд рублей на поддержку производителей муки и хлеба
Наука
Ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР
Интернет
Роскомнадзор поддержал введение уголовного наказания за треш-стримы
Мир
В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Мир
ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года
Экономика
Минфин заявил об исполнении бюджета-2020 лучше ожиданий
Общество
Число безработных в России за 5 дней снизилось на 100 тыс. человек

Власти Липецка планируют отдать под реновацию 17 га ветхих районов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Липецкого городского совета рассмотрели предложение мэрии о реновации кварталов с ветхим жильем. Провести снос и реконструкцию планируется на территориях общей площадью 17 га.

По словам главного архитектора Липецка Михаила Бушина, пилотным проектом станет территория площадью 3,97 га в районе улицы Спиртзаводской. В квартале планируют построить центр гребли. Также для создания общественно-делового пространства будет проведена реставрация Мариинского спиртзавода. Об этом пишет ИА «Абирег». Кроме того, в квартале расположено пять аварийных домов с площадью жилья 2 тыс. кв. м.

Для реновации также рассматривается квартал в границах улицы Франко-Ушинского и переулка Курако, а также квартал в границах улиц Осипенко, 9 Мая, М. Расковой, территории на улице Радиаторной и другие. Для проведения работ планируется привлечь федеральную поддержку.

С потенциальным застройщиками ведутся переговоры об освоении кварталов вблизи улицы Гагарина. Их площадь составляет более 12 га.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021