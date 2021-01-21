Власти Липецка планируют отдать под реновацию 17 га ветхих районов

Депутаты Липецкого городского совета рассмотрели предложение мэрии о реновации кварталов с ветхим жильем. Провести снос и реконструкцию планируется на территориях общей площадью 17 га.

По словам главного архитектора Липецка Михаила Бушина, пилотным проектом станет территория площадью 3,97 га в районе улицы Спиртзаводской. В квартале планируют построить центр гребли. Также для создания общественно-делового пространства будет проведена реставрация Мариинского спиртзавода. Об этом пишет ИА «Абирег». Кроме того, в квартале расположено пять аварийных домов с площадью жилья 2 тыс. кв. м.

Для реновации также рассматривается квартал в границах улицы Франко-Ушинского и переулка Курако, а также квартал в границах улиц Осипенко, 9 Мая, М. Расковой, территории на улице Радиаторной и другие. Для проведения работ планируется привлечь федеральную поддержку.

С потенциальным застройщиками ведутся переговоры об освоении кварталов вблизи улицы Гагарина. Их площадь составляет более 12 га.