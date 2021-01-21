Вильфанд рассказал о рекордном потеплении в Москве

Центр европейской территории России с 22 января ожидает рекордное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 21 января.

«Если в начале нынешней недели температура в Москве была ниже нормы на 10 градусов, то в конце недели она будет выше нормы на 10-12 градусов. Связано это с адвекцией (перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств: температуры, влажности и других — Ред.) очень теплых воздушных масс», — сказал Вильфанд.

Воздух в Московской области днем 22 января прогреется до нуля градусов. Температуры будут постепенно повышаться на 0,5-1 градус до 24-25 января и достигнут +3...+4 градуса, подчеркнул метеоролог.

«+3...+4 градуса для последней декады января в центральной европейской части России — это действительно рекордное значение», — подчеркнул Вильфанд.

В то же время, в ночь на 22 января ночная температура в Москве всё еще будет низкой — -9...-7 градусов. Однако уже с 23 января ночные температуры также приблизятся к нулевым отметкам.

Ранее 21 января синоптики предупредили жителей Подмосковья о снегопаде, который перейдет в ледяной дождь. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий подмосковных водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах.