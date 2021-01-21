Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Массовые проверки перепланировок квартир начались в России
Экономика
Путин указал на дисбаланс на рынке жилья на фоне льготной ипотеки
Экономика
Правительство направит 4,5 млрд рублей на поддержку производителей муки и хлеба
Общество
Вильфанд рассказал о рекордном потеплении в Москве
Наука
Ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР
Интернет
Роскомнадзор поддержал введение уголовного наказания за треш-стримы
Мир
В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Мир
ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года
Экономика
Минфин заявил об исполнении бюджета-2020 лучше ожиданий
Сюжет:

Вильфанд рассказал о рекордном потеплении в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр европейской территории России с 22 января ожидает рекордное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 21 января.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

«Если в начале нынешней недели температура в Москве была ниже нормы на 10 градусов, то в конце недели она будет выше нормы на 10-12 градусов. Связано это с адвекцией (перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств: температуры, влажности и других — Ред.) очень теплых воздушных масс», — сказал Вильфанд.

Воздух в Московской области днем 22 января прогреется до нуля градусов. Температуры будут постепенно повышаться на 0,5-1 градус до 24-25 января и достигнут +3...+4 градуса, подчеркнул метеоролог.

«+3...+4 градуса для последней декады января в центральной европейской части России — это действительно рекордное значение», — подчеркнул Вильфанд.

В то же время, в ночь на 22 января ночная температура в Москве всё еще будет низкой — -9...-7 градусов. Однако уже с 23 января ночные температуры также приблизятся к нулевым отметкам.

Ранее 21 января синоптики предупредили жителей Подмосковья о снегопаде, который перейдет в ледяной дождь. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий подмосковных водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021