ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии, произошедшим в августе 2008 года. Об этом заявили в Минюсте РФ 21 января.

«По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что ЕСПЧ также не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российских Вооруженных сил на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военнослужащих на Цхинвал.

В то же время в Минюсте выразили несогласие с некоторыми выводами ЕСПЧ, в частности, о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, произошедшие на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при отсутствии доказательств непосредственной причастности к ним российских военных.

«Подобная оценка обстоятельств <…> стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», — подчеркнули в российском ведомстве.

Постановление ЕСПЧ по делу «Грузия против России (II)» не содержит решения о денежной компенсации. Соответствующий вопрос оставлен ЕСПЧ для дальнейшего рассмотрения, отметили в Минюсте.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

По словам Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост президента России, в конфликте между Грузией, Южной Осетией и Абхазией нельзя было допустить превращение Закавказья в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.

В августе 2018 года Тбилиси направил в ЕСПЧ иск к России. В нем Тбилиси выказывал недовольство действиями Москвы на якобы оккупированных территориях республики.

Европейский суд по правам человека обязал Москву выплатить €10 млн компенсации 31 января 2019 года.

Между тем в Москве назвали причину отказа выплат компенсаций. По решению ЕСПЧ правительство Грузии должно было подготовить механизмы для расчета и распределения компенсации. Контролировать их действия должен был Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). Однако, как сообщала российская сторона, этого сделано не было.

Кроме того, указывалось, что в списке, по указанию суда, должно быть не менее 1,5 тыс. граждан Грузии. В существующем списке как минимум 290 человек, по мнению России, не могут быть признаны пострадавшими. Только после того как в Тбилиси приведут в порядок списки, российская сторона сможет выплатить компенсацию.

Доводы о безосновательности соответствующих претензий Грузии и исчерпывающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в рамках, состоявшихся в 2011, 2016 и 2018 годах публичных слушаний и опроса свидетелей.