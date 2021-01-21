Из-за птичьего гриппа в Японии уничтожат 12. тыс гусей

В Японии уничтожат 12 тыс. гусей из-за птичьего гриппа. Заболевание обнаружили на птицеферме в префектуре Тиба. Здесь это уже третий подобный случай, передает телеканал «Известия». Нынешняя вспышка инфекции стала самой масштабной за всю историю страны. Ранее власти уже уничтожили 6 млн кур в рамках эпидемиологических мер.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.