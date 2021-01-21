Озеро Сортировочное благоустроят в нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде определили подрядчика, который займется комплексным благоустройством озера Сортировочного. Работы будут вестись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На участке от пляжа «Березовая роща» до пляжа на улице Архангельской, а также на территории вдоль музея паровозов планируется замена покрытия дорожек. Также подрядчик вырубит деревья и установит малые архитектурные формы. В рамках контракта планируется ремонт будки спасателей и обустройство газонов.

Стартовая стоимость контракта составляла 16,27 млн рублей. Заявки подали несколько компаний. Победителем торгов признали ООО «Старком», сообщает ИА «НьюсНН». Компания снизила стоимость исполнения заказа до 13,315 млн рублей.

Благоустройство должно быть проведено до 15 июля.

Ранее сообщалось, что к 800-летию Нижнего Новгорода на Сенной площади планируется установка колеса обозрения.