Минфин заявил об исполнении бюджета-2020 лучше ожиданий

Динамичное поступление оборотных налогов позволило исполнить бюджет 2020 года лучше ожиданий и отражает восстановление в России деловой активности. Об этом журналистам 21 января рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению доходов нефтегазовой отрасли. «Это касается прежде всего оборотных налогов — НДС, импортных пошлин, акцизов. Например, поступления НДС выросли более чем на 15% год к году в четвертом квартале 2020 года после временного снижения во втором-третьем кварталах, что отражает восстановление потребительского спроса во втором полугодии», — добавил он.

В 2020 году поступления в бюджет зарплатных налогов (НДФЛ) выросли более чем на 3%, что говорит об устойчивости трудовых доходов граждан, полагает глава Минфина.

Одновременно поступления по налогу на прибыль сократились в 2020 году на 11,6%. Это плохо повлияло на доходы бюджетов регионов, но было компенсировано за счет дополнительных дотаций, отметил Силуанов.

Как он добавил, федеральный бюджет РФ по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 3,8% ВВП, или 4,1 трлн рублей.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минфина, объем поступивших доходов составил 18,72 трлн рублей, или 90,9% к общему объему утвержденных доходов. Исполнение расходов составило 22,82 трлн рублей, или 116,1% к общему объему утвержденных расходов.

В конце декабря Силуанов заявил, что сокращения расходов бюджета в 2021 году не планируется. По его словам, в следующем году основной задачей в России станет восстановление предпринимательской деятельности.