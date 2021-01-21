Величину прожиточного минимума утвердили в Коми на 2021 год

В Республике Коми утвердили величину прожиточного минимума, которая будет действовать в 2021 году. Соответствующий документ подписал первый заместитель председателя правительства региона Игорь Булатов.

Величина прожиточного минимума будет зависеть от района проживания. В северной зоне она составит 16 938 рублей, в южной — 13 690 рублей. Средняя величина прожиточного минимума составляет 14 567 рублей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Для трудоспособного населения средняя величина определена на уровне 15 715 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум составит 12 645 рублей, для детей — 14 701 рубль.

Ранее сообщалось, что величину прожиточного минимума установило правительство Красноярского края. Для региона он составит 13 053 рубля.