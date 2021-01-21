Ледяной дождь прогнозируют на территории Тверской области

МЧС предупреждает жителей Тверской области о ледяном дожде. Осадки и гололед ожидаются 22 января.

Согласно прогнозам в регионе выпадут осадки в виде мокрого снега. Местами пройдет ледяной дождь и образуется гололед. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

МЧС напоминает, что в неблагоприятных условиях следует ограничить использование личного автотранспорта. Травм и несчастных случаев позволит избежать соблюдение правил безопасности. В частности, жителям региона рекомендуют подготовить малоскользящую обувь. Пожилым гражданам следует использовать трость с резиновым наконечником. Вблизи зданий стоит держаться на безопасном расстоянии от стен из-за нависших сосулек. Пешеходам нельзя перебегать дорогу в неположенных местах и перед машинами.

Ранее сообщалось, что в Томской области прогнозируют аномальные морозы. С 23 по 27 января температура упадет до –35 градусов, местами до –40 градусов.