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Renault представит кроссовер за 500 тыс. рублей

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Французская компания Renault 28 января представит бюджетный компактный кроссовер, который получит название Kiger. Сначала модель появится на индийском рынке. Об этом 21 января сообщает Motor.

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В основе модели будет лежать платформа CMF-A+, на которой также построен кроссовер Nissan Magnite. Длина машины составляет 3990 мм. Дорожный просвет небольшого кроссовера достигает 210 мм, а размер колесных дисков — 19 дюймов.

Автомобиль получит узкие светодиодные фары, широкие передние и задние крылья, а также рейлинги на крыше. В салоне установят цифровую приборную панель и современную мультимедийную систему и климат-контроль.

От Nissan Magnite новинке достанутся литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 72 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, и 95-сильный турбомотор, для которого можно выбрать как «механику», так и вариатор. Привод — только передний.

Ориентировочная стоимость Renault Kiger в Индии составит примерно 500 тыс. рупий (502 тыс. рублей по текущему курсу).

20 января сообщалось, что до 2025 года французский автопроизводитель Renault представит в России пять новинок. Сначала в России появится новое поколение популярного кроссовера Duster. Продажи модели стартуют в I квартале 2021 года. Позже Renault запустит еще четыре новинки, в том числе модели, построенные на новой, общей с Lada платформе CMF-B.

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