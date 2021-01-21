Renault представит кроссовер за 500 тыс. рублей
Французская компания Renault 28 января представит бюджетный компактный кроссовер, который получит название Kiger. Сначала модель появится на индийском рынке. Об этом 21 января сообщает Motor.
В основе модели будет лежать платформа CMF-A+, на которой также построен кроссовер Nissan Magnite. Длина машины составляет 3990 мм. Дорожный просвет небольшого кроссовера достигает 210 мм, а размер колесных дисков — 19 дюймов.
Автомобиль получит узкие светодиодные фары, широкие передние и задние крылья, а также рейлинги на крыше. В салоне установят цифровую приборную панель и современную мультимедийную систему и климат-контроль.
От Nissan Magnite новинке достанутся литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 72 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, и 95-сильный турбомотор, для которого можно выбрать как «механику», так и вариатор. Привод — только передний.
Ориентировочная стоимость Renault Kiger в Индии составит примерно 500 тыс. рупий (502 тыс. рублей по текущему курсу).
20 января сообщалось, что до 2025 года французский автопроизводитель Renault представит в России пять новинок. Сначала в России появится новое поколение популярного кроссовера Duster. Продажи модели стартуют в I квартале 2021 года. Позже Renault запустит еще четыре новинки, в том числе модели, построенные на новой, общей с Lada платформе CMF-B.