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Расследование дела бизнесмена Быкова завершено в Красноярске

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В Красноярске завершено расследование дела бизнесмена Анатолия Быкова об организации убийства двух человек, сообщается в четверг, 21 января, на сайте главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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«В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд», — говорится в сообщении.

16 декабря 2020 года суд продлил арест Быкова до 24 февраля.

Бизнесмена задержали 7 мая 2020 года, в его домах прошли обыски. Позже следствие предъявило ему обвинение в организации убийства двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение.

27 октября бизнесмена заподозрили еще в одном преступлении — неуплате налогов. Следствие считает, что в 2017–2019 годах Быков в качестве физического лица не доплатил налогов более чем на 65 млн рублей. А в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил государству более 12 млн.

12 декабря МВД России задержало подозреваемых в краже со счетов Сбербанка более 122 млн рублей. Всего установлены трое потерпевших. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что одним из них оказался Анатолий Быков. У него мошенники похитили несколько миллионов рублей.

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