Волна беспорядков прошлась в Портланде в день инаугурации Байдена

В день инаугурации Байдена в Портленде прошли беспорядки. Сотни демонстрантов, одетых в черное, собрались на северо-востоке города. Протестующие атаковали штаб-квартиру Демократической партии штата, передает телеканал «Известия». Несогласные с итогами выборов выбили окна в здании и повредили его. У некоторых демонстрантов были баннеры с обращениями к Байдену, а также палки, ножи и дымовые шашки. Личности восьми арестованных установлены — им от 18 до 38 лет. В калифорнийском Сакраменто не утихают волнения. Протестующие перекрыли движение на местных дорогах. Перед инаугурацией были арестованы трое активистов. Демонстранты уверены, что задержаны те, кто голосовал против Трампа

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