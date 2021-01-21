Пиротехники МЧС РФ обезвредили более 15 тыс. боеприпасов в Карабахе

Пиротехники МЧС РФ разминировали более 95 га и обезвредили свыше 15 тыс. боеприпасов в Нагорном Карабахе в рамках гуманитарной миссии. Об этом сообщили в четверг, 21 января, в пресс-службе ведомства.

Специалисты обследовали более 6,7 га в Агдамском районе и разминировали приблизительно 240 взрывоопасных предметов, среди них свыше 170 противопехотных и более 20 танковых мин.

«На днях в указанный район с целью усиления и повышения эффективности прибыла дополнительная группировка специалистов из центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра. Сейчас на месте работают 26 человек, которые применяют современные робототехнические комплексы для разминирования», — рассказали в пресс-службе.

В Мартунинском районе обследовано около 2,5 га и найдено 10 боеприпасов.

«Пиротехники МЧС России приступили к разминированию территорий в Мартунинском районе. В настоящее время они ведут работу в черте районного центра, где при взаимодействии с местными органами власти и населением выявляют нахождение взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты обследовали территорию около села Айгестан в Аскеранском районе. Там обезврежено 88,5 га и найдено около 15 тыс. боеприпасов.

«Среди них около 730 минометных мин, порядка 900 взрывателей к артиллерийским снарядам, свыше 1100 гранат, 11 противотанковых управляемых ракет «Малютка» и «Фагот», а также более 600 фрагментов РСЗО «Град» и более 3,4 тыс. патронов различного калибра», — указали в МЧС.

Боеприпасы утилизированы через Центр гуманитарного разминирования.

Ранее, 18 января, МЧС РФ направило в Азербайджан дополнительную группу пиротехников для разминирования территории Нагорного Карабаха. В группу вошли специалисты центра МЧС «Лидер», а также Ногинского спасательного центра.

11 января по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена. В целом все стороны отметили, что обстановка в регионе спокойная.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно,и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.