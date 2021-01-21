Путин поздравил оперного певца Пласидо Доминго с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил испанского оперного певца Пласидо Доминго с 80-летием. Телеграмма российского лидера опубликована в четверг, 21 января, на сайте Кремля.

«Вместе с Вами, человеком необыкновенно яркого таланта, настоящей легендой оперной сцены, этот юбилей отмечают миллионы людей в Испании, России, странах Европы и мира, все, кому Вы посвящаете свое творчество, щедро дарите вдохновение и большую созидательную энергию», — говорится в публикации.

Как отметил Путин, артиста отличают открытость, обаяние, жизнелюбие, участие в благотворительности и поддержка молодых исполнителей.

«Желаю здоровья, добра и удачи во всех начинаниях Вам и Вашим близким», — заключил российский лидер.

Доминго родился в 1941 году в Мадриде. Он выступал в оперных театрах Ковент-Гарден (Лондон), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Мариинском театре и других. Является лауреатом семи премий «Грэмми».