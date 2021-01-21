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В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

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В Грузии задержали гражданина России, который разыскивался Интерполом по запросу российской стороны. Об этом в четверг, 21 января, сообщило МВД Грузии.

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«Сотрудники криминальной полиции МВД в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий задержали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола гражданина России А.Л. в Батуми, в месте временного проживания. Следствием установлено, что данное лицо находится в Грузии с января 2020 года», — говорится в публикации.

По данным ведомства, Россия объявила о розыске А.Л. на национальном уровне в августе 2020 года, а в ноябре того же года Генеральный секретариат Интерпола объявил его в международный розыск по красному циркуляру.

Россиянина обвиняют в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении несовершеннолетних со стороны организованной группы лиц, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В декабре сообщалось, что национальная полиция Испании задержала в Адехе, на острове Тенерифе, 56-летнего россиянина, объявленного РФ в международный розыск. Мужчина подозревается в мошенничестве и хищении €900 тыс.

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