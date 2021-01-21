Американист спрогнозировал политику администрации Байдена в отношении РФ

Политика новой американской администрации в отношении России будет неоднозначной и не факт, что США пойдут на серьезное усиление санкционного режима, рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев 21 января.

Ныне президент США Джо Байден еще в ноябре прошлого года заявил, что планирует назначить госсекретарем США Энтони Блинкена, который высказался за продление СНВ-3. В декабре стало известно, что Байден выбрал своим министром обороны бывшего главу центрального командования Вооруженными силами США Ллойда Остина.

Команда Байдена и хотела бы ввести новые санкции, но ее сдерживает необходимость продлить с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отметил американист.

«Договор американцам нужен, пока экономика США как минимум не оправилась от пандемии. У них нет денег на модернизацию ядерного потенциала после выхода из СНВ-3. Выход из этого договора обойдется Америке почти в $500 млрд на протяжении 10 лет, согласно сентябрьскому докладу бюджетного управления конгресса. Именно сейчас демократы не очень готовы к таким тратам, денег не хватает», — сказал политолог.

В то же время старые санкции никто не отменял. В частности, 19 января Блинкин обещал сохранить уже введенные санкции в отношении Москвы и рассмотреть возможность ввести дополнительные. О планах рассмотреть дополнительные санкции против России также заявляли и в предыдущей американской администрации.

«Новая администрация хотела бы наказать Россию за ситуацию вокруг Навального, за Афганистан (сообщения СМИ о якобы вознаграждении России за убийство солдат США в Афганистане. — Ред.), за якобы причастность Москвы к захвату Капитолия 6 января», — отметил Васильев.

Однако, если США и Россия сейчас начинают перезапускать отношения в сфере вооружений и призывают остановиться у «красной черты», тут же вводить жесткие санкции будет несбалансированным шагом, заключил американист.

Ранее, 20 января, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к диалогу с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Ранее кандидат на должность госсекретаря США Тони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 21 января, что встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отметила, что у нее нет информации о возможном телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Путиным.