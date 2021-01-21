Опасность схода лавин прогнозируют на Алтае

МЧС по Республике Алтай предупредило местных жителей и туристов об опасности схода лавин. Ведомство рекомендовало воздержаться от походов в горы.

По данным МЧС, чаще всего лавины сходят со склонов крутизной от 15 градусов. Наиболее опасными считаются склоны с крутизной 30–50 градусов. При нахождении в горах местным жителям и туристам рекомендуется иметь при себе специальное снаряжение — лавинный щуп, лопату, приборы для поиска людей в толще снега.

Туристам, которые планируют посещение Алтая, рекомендовано пройти регистрацию в Центре управления в кризисных ситуациях. Об этом пишет altapress.ru.

В понедельник, 18 января, снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Шесть человек выбрались из-под снега самостоятельно. Один человек, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, погиб. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката снаряжения. Было повреждено кафе.