Финляндия напомнила об ограничениях на въезд в страну из России

Ограничения на въезд в Финляндию по-прежнему в силе, несмотря на планируемое возобновление авиасообщения с Россией. Об этом заявило посольство страны на своей странице в социальной сети Facebook.

Как напомнили в дипмиссии, несмотря на планы по восстановлению авиасообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом, введенные правительством Финляндии ограничения не отменяются.

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

Мера по ограничению въезда в Финляндию действует с весны 2020 года и неоднократно продлевалась. Въехать в страну могут лишь россияне, имеющие близкого родственника в Финляндии, и при возникновении неотложных семейных обстоятельств.

С октября разрешен въезд с целью ремонта владельцам недвижимости.