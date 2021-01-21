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Мужчина погиб от удара током в доме в Саратовской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 61-летнего мужчины в своем доме в Саратовской области. По предварительной версии, смерть наступила от поражения электричеством.

Пожарную службу вызвал сосед погибшего. Он заметил, что из дома мужчины в Балашовском районе идет дым. Войдя в помещение, очевидец заметил, что горит корпус умывальника. Хозяин дома лежал рядом на полу без признаков жизни. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение. Следователи обнаружили на теле погибшего следы термического воздействия. Признаков насильственной смерти не выявлено. Предполагается, что мужчина скончался от удара током.

В рамках проверки назначено проведение судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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