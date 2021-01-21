Восемь человек погибли в результате взрыва в центре Багдада

При взрыве в центре Багдада погибли восемь человек, еще 15 получили ранения. Об этом в четверг, 21 января, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

«Восемь человек погибли, еще 15 пострадали в результате атаки террориста-смертника в районе Эль-Баб эш-Шаркий», — сообщает телеканал.

Ранее было известно о пяти погибших и семи пострадавших.

Также в четверг сообщалось, что число погибших в результате взрыва в центре Мадрида возросло до четырех. Взрыв прогремел в здании, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. По данным следствия, произошел взрыв газа, в доме велись работы по ремонту газового бойлера.