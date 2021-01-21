Генпрокуратура направила новый запрос Германии по делу Навального

Генеральная прокуратура России направила в Германию очередной запрос о правовой помощи по инциденту с госпитализацией в берлинскую клинику блогера Алексея Навального. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ведомства.

В новом запросе Генпрокуратура, в частности, призвала коллег из ФРГ исполнить получаемые от России запросы в полном объеме.

По данным Генпрокуратуры, ранее переданные ФРГ протоколы допросов россиянина и его жены «несодержательны». Кроме того, Германия отклонила большую часть ходатайств российской стороны.

В ведомстве расценили ранее полученный ответ немецкой стороны как «полное неисполнение российских запросов … по формальным основаниям», пишет «Газета.ру». Это говорит о сокрытии Германией истинных обстоятельств произошедшего, добавили в Генпрокуратуре.

18 января в ведомстве отметили, что полученные Россией ответы минюста Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на поставленные российской стороной вопросы.

Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние пациента, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме пациента.