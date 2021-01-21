Провалившийся под лед рыбак погиб на Ладожском озере в Карелии

В Карелии мужчина погиб, провалившись в воду Ладожского озера. Лед раскололся из-за шквалистого ветра.

Трагедия произошла 20 января. По словам местных жителей, еще утром лед достаточной толщины уходил далеко за горизонт от мыса Ристиниеми в Питкярантском районе. Однако шквалистый ветер поднял волну, которая проломила лед. В этот момент на озере находились рыбаки. Один из мужчин провалился в воду.

На месте дежурили спасатели МЧС. Пострадавшего удалось доставить на берег, однако мужчина скончался. Об этом пишет ИА «Карелinform».

20 января сообщалось о спасательной операции в Сахалинской области. Восемь рыбаков оказались на льдине, которая откололась от берега. Пострадавших доставили на берег на вертолете.