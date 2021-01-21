Обвинение и адвокаты прокомментировали приговор Шамсутдинову

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова примет решение по апелляции по вынесенному ему приговору после изучения мотивировочной части решения суда. Об этом заявил в четверг, 21 января, адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

«Мы считаем, что это очень жесткий приговор, потому что в деле есть смягчающие обстоятельства», — сказал он «РИА Новости».

Тугушев подчеркнул, что ни он, ни его коллеги пока не готовы дать однозначный ответ о том, будут ли они обжаловать приговор.

Сторона обвинения также не заявляла о намерении обжаловать приговор, отметил представитель суда.

Ранее в четверг суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 года заключения в колонии строгого режима.

В конце декабря Шамсутдинов был признан виновным в убийстве и покушении на убийство. За месяц до этого он принес извинения выжившему во время расстрела солдату Владиславу Шпаку.

По данным защиты, перед трагедией в течение трех суток Шамсутдинову практически не давали спать, а причиной стрельбы стали неуставные отношения в части. Сам Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

Спустя год Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В декабре 2019-го рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над ним и приговорили к двум годам условно и денежному штрафу.