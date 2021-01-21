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Аномальные морозы до -40 градусов ожидаются в Томской области

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Жителей Томской области предупредили о наступлении аномальных морозов. Температура значительно упадет с 23 по 27 января.

Согласно прогнозам, на большей части региона похолодает до –35 градусов, местами возможны морозы до –40 градусов. Об этом пишет РИА «Томск». Ранее синоптики предупреждали, что температура будет ниже нормы на 4–7 градусов.

В МЧС отмечают, что аномальные холода могут привести к возникновению чрезвычайных происшествий. Жителям Томской области рекомендовано заранее побеспокоиться о пожарной безопасности в своем доме. Недопустимо оставлять без присмотра печи и включенные электроприборы. Также томичам советуют отказаться от дальних поездок. При выходе на улицу следует тепло одеваться.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО синоптики спрогнозировали морозы до –49 градусов.

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