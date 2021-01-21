Число жертв взрыва в Мадриде увеличилось до четырех

Число погибших в результате мощного взрыва в центре Мадрида в здании, принадлежащем церковному приходу, возросло до четырех. Об этом в четверг, 21 января, сообщила на своем сайте архиепархии Мадрида

Четвертым погибшим стал 36-летний священник Рубен Перес Аяла. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями, но он скончался.

Айяла был рукоположен в священники архиепископом Мадрида кардиналом Карлосом Осоро в июне прошлого года после обучения в семинарии Redemptoris Mater в столице Испании.

Взрыв прогремел в среду в здании, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома,. По данным следствия, произошел взрыв газа, в доме велись работы по ремонту газового бойлера.

Тогда представитель испанского правительства в сообществе Мадрид Хосе Мануэль Франко подтвердил смерть троих человек.