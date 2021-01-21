Шварценеггер сделал прививку от коронавируса

Американский актер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавирусной инфекции. Ролик, где врач вводит ему вакцину, звезда «Терминатора» выложил в своем Instagram в среду, 20 января.

На кадрах видео, как актер сидит на пассажирском кресле черного внедорожника, а медик делает ему прививку через открытое окно. В подписи к ролику Шварценеггер заявил, что еще никогда не был так счастлив ждать в очереди, и призвал всех, кто может, следовать его примеру.

«Пойдем со мной, если хочешь жить!» — заявил он.

Однако многие пользователи соцсети в комментариях к посту актера не воодушевились его призывом. Некоторые же удивились, что вакцинацию проводят прямо на улице. Канадский актер Джесии Рат в свою очередь в комментариях к посту в шутку назвал бывшего губернатора Калифорнии Pfizenator.

В сентябре американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции.