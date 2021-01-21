Синоптики обещают оттепель в европейской части России

По данным Гидрометцентра, в европейской части РФ начнется оттепель. Температура будет выше нормы на 9–10 градусов, сообщает телеканал «Известия». Синоптики предупреждают, что на улицах растает снег, на зданиях образуются сосульки. Потепление начнется с 22 января. Мягкая погода сохранится до середины следующей недели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.