Депутаты Госдумы обсудили вопросы суррогатного материнства

В Госдуме предложили запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев. Депутаты разработали новый законопроект для защиты детей. По словам заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, зарубежным гражданам в России помогают 700 агентств. Услугами суррогатных матерей смогут воспользоваться только россияне, сообщает телеканал «Известия». При этом вынашивать детей будет возможно исключительно для супругов, которые прожили в браке больше года. Суррогатное материнство предлагают сделать бесплатным.

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