Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев

Срочник Рамиль Шамсутдинов приговорен к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за стрельбу в войсковой части в Забайкалье. Такое решение принял восточный окружной военный суд в Чите 21 января.

Государственный обвинитель просил назначить для Шамсутдинова 25 лет лишения свободы.

В конце декабря Шамсутдинова признали виновным в убийстве и в покушении на убийство.

По данным стороны защиты, перед трагедией в течение трех суток Шамсутдинову практически не давали спать, а причиной стрельбы стали неуставные отношения в части. Сам Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

Спустя год Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В декабре 2019-го рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над ним и приговорили к двум годам условно и денежному штрафу.