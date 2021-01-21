Сиделка признала вину в убийстве пожилой женщины в Москве

Сиделка, подозреваемая в убийстве пожилой женщины в Москве, признала свою вину, следствие намерено просить об аресте девушки. Об этом в четверг, 21 января, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Убийство произошло накануне вечером, 20 января, в квартире жилого дома в Угловом переулке. Там нашли тело женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти. На ее шее обнаружили колото-резаные ранения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления была задержана 31-летняя сиделка пенсионерки, пишет агентство городских новостей «Москва»

На допросе задержанная полностью признала свою вину и рассказала, что решение убить женщину, которая болела и не могла самостоятельно себя обслуживать, приняла «внезапно» после ее очередного замечания.

В ближайшее время следствие намерено предъявить женщине обвинение и ходатайствовать перед судом о ее аресте. Кроме того, задержанной назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Также следователи проверят, каким образом женщина устроилась на работу в семью пенсионерки.