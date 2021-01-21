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Генпрокуратура РФ направила Германии новый запрос по делу Навального

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Генпрокуратура РФ направила Германии новый запрос по делу блогера Алексея Навального, призвав Берлин содержательно ответить на все вопросы. Об этом ведомство сообщило 21 января.

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«Генеральная прокуратура РФ по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального А.А., направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос», — отметили в надзорном ведомстве.

Как уточняется, большинство запросов РФ было отклонено, протоколы допросов блогера правоохранители охарактеризовали как несодержательные. Данные факторы были расценены Москвой как «неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям» и «сокрытие истинных обстоятельств».

В связи с этим Генпрокуратура призвала ФРГ исполнить все запросы России в полном объеме.

18 января в Генпрокуратуре России также указали, что полученные ответы минюста Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы. Там уточнили, что не были удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, отказано в предоставлении биоматериалов россиянина для сравнительных исследований.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние россиянина, его перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у блогера признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. В ведомстве отметили, что блогер с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно предоставленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него также прошли сотрудники специальных служб Германии.

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