Генпрокуратура РФ направила Германии новый запрос по делу Навального

Генпрокуратура РФ направила Германии новый запрос по делу блогера Алексея Навального, призвав Берлин содержательно ответить на все вопросы. Об этом ведомство сообщило 21 января.

«Генеральная прокуратура РФ по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального А.А., направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос», — отметили в надзорном ведомстве.

Как уточняется, большинство запросов РФ было отклонено, протоколы допросов блогера правоохранители охарактеризовали как несодержательные. Данные факторы были расценены Москвой как «неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям» и «сокрытие истинных обстоятельств».

В связи с этим Генпрокуратура призвала ФРГ исполнить все запросы России в полном объеме.

18 января в Генпрокуратуре России также указали, что полученные ответы минюста Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы. Там уточнили, что не были удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, отказано в предоставлении биоматериалов россиянина для сравнительных исследований.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние россиянина, его перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у блогера признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. В ведомстве отметили, что блогер с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно предоставленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него также прошли сотрудники специальных служб Германии.