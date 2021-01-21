Эксперт назвал эффективные способы накопления денег

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в беседе с агентством «Прайм» в четверг, 21 января, рассказал о способах эффективно накопить деньги.

Прежде всего, по словам специалиста, важно определиться с целью: накопить или приумножить. Кроме того, важен срок, в течение которого планируется создаваться портфель средств, а также возможность в любое время вложенные деньги забрать.

«Стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило — чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью. Чем она выше, тем ниже доходность», — подчеркнул Ферапонтов.

Самым безопасным, но низкодоходным эксперт назвал способ накопления на банковских вкладах. Он напомнил, что если банк входит в систему страхования вкладов, государство гарантирует возврат до 1,4 млн рублей в случае отзыва лицензии у кредитной организации. Для долгосрочного хранения также можно использовать валютные банковские вклады.

Ферапонтов отметил, что важно понимать отличия между накоплениями и инвестициями. Накопления — это запас средств на длительный срок, представляющий собой ликвидную и надежную подушку финансовой безопасности. Такой способ не принесет особого дохода, подчеркнул эксперт.

Инвестиции же — деньги, работающие на себя, если вкладывать их в желаемые финансовые и нефинансовые активы — паи, ценные бумаги, недвижимость, покупка-продажа валюты в рамках «игры на волатильность», добавил специалист.

Как пишет телеканал «360», также можно вложиться в золото и другие драгоценные металлы через обезличенные металлические счета. Кроме того, можно воспользоваться комплексным пакетом из накопительных, страховых и инвестиционных продуктов, а также открыть брокерский счет.

18 января финансовый советник Анна Харченко дала советы по выгодному вложению средств в начале 2021 года. По ее словам, на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов, тогда появится шанс обогнать инфляцию и заработать. В частности, специалист посоветовала обратить внимание на индивидуальный инвестиционный счет.