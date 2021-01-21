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Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева из-за перелома крестца оказалась в инвалидном кресле. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram в среду, 20 января.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит?» — приводит слова Кудрявцевой телеканал «360».

Ведущая также опубликовала ролик, на котором видно, как ее перевозят по больнице в инвалидном кресле. Также Кудрявцева опубликовала выписку из медицинского заключения с диагнозом, пишет НСН. Как пишет сайт kp.ru, при такой травме Кудрявцевой нельзя сидеть. По ее словам, можно только лежать, а на КТ ее возили под действием обезболивающих.

В начале января Лера Кудрявцева сдала положительный тест на коронавирус. По ее словам, болезнь протекала в легкой форме. 20 января телеведущая должна была вернуться к работе. Пользователи в комментариях пожелали Кудрявцевой скорейшего выздоровления.

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